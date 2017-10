Un animal se rend dans un centre médical....

Avez-vous déjà entendu parler d’un animal qui se rend dans un centre médical pour obtenir de l’aide ? C’est ce que cette chatte a fait, et ça a peut-être sauvé sa vie et celle de ses chatons.

Une chatte enceinte avait déjà commencé à accoucher et avait beaucoup de difficulté à mettre au monde ses chatons. Elle a donc décidé de trouver de l’aide dans un centre de santé local à Tatvan, Turquie, et s’est assise devant la porte d’entrée, en miaulant.

Le personnel s’est rendu compte qu’elle était pleine et qu’elle souffrait, car elle avait déjà commencé le travail pour accoucher. Par contre cela ne progressait pas très bien. En arrivant sur le perron la chatte a été filmée par une caméra, elle tremblait de souffrance et le personnel s’est mis en quête de lui procurer de l’aide.

Ils l’ont rapidement placée dans une cage et l’ont emmenée chez le vétérinaire local qui, après avoir évalué son état, a pratiqué une césarienne d’urgence sur la chatte en détresse, selon le site d’informations turc Bitlis 13 Haber.

« Quand nous avons reçu la chatte, elle était en mauvais état et souffrait. Parce que le temps de l’accouchement était révolu, nous avons dû lui faire une opération urgente », explique le vétérinaire Sefer Durmu.

« L’opération a été un succès. Nous avons maintenant quatre chatons. Elle restera sous notre protection jusqu’ à ce qu’elle retrouve la santé et que nous trouvions des foyers pour les chatons », ajoute le vétérinaire.

Heureusement, elle a eu l’instinct de « chercher de l’aide » auprès du personnel médical ! Elle semblait savoir que les chatons ne seraient pas mis au monde sans intervention. Quelle chatte admirable !

Elle devait connaître le centre de santé et savoir que les personnes qui s’y trouvent sont bienveillantes avec les animaux et même qu’elles l’aideraient à mettre bas. Mais d’où lui venait cette connaissance ?

Les animaux savent par instinct ce qu’il faut faire lorsque leur vie est en danger. Dans un récent article, des éléphants sauvages touchés par des flèches empoisonnées « savaient » exactement où chercher de l’aide ! Ils ont traversé la savane africaine pour se diriger vers l’endroit où ils savaient qu’ils pouvaient trouver de l’aide.

Si les éléphants sont connus pour avoir des compétences de structuration de l’espace et de jugement, il semblerait que les chats et notamment cette future maman chatte savait exactement ce qu’elle devait faire et où elle devait aller pour sauver ses petits. Et cela a fonctionné ! Nous ne pouvons qu’être en admiration devant cette intuition.

Quatre petits chatons et une maman chatte courageuse et intelligente attendent à présent pour être adoptés.

Regardez cet incroyable chat qui appelle à l’aide dans la vidéo ci-dessous :

Source : Epochtimes