Barcelone : Ce témoignage sur l’été agité d’Arda Turan

Véritable flop du Barça, Arda Turan fait toujours partie de l’effectif d’Ernesto Valverde. Sélectionneur de la Turquie, Mircea Lucescu s’est confié sur le cas du Barcelonais.

Depuis son arrivée de l’Atlético Madrid, Arda Turan n’a jamais réussi à se faire une place au FC Barcelone. Un flop que le club catalan a tenté de vendre durant l’été. Finalement, le Turc n’a pas trouvé preneur et fait donc toujours partie de l’effectif d’Ernesto Valverde, qui ne semble pas l’avoir dans ses plans. Malgré cette situation, Arda Turan ne souhaiterait pas forcément quitter la Catalogne, même si le FC Barcelone aimerait bien le vendre.

« Monaco n’a pas pu le recruter également »

Pour As, Mircea Lucescu est revenu sur l’été agité d’Arda Turan. Le sélectionneur turc a notamment confié : « Les dirigeants de Barcelone ont informé Ernesto Valverde de la décision de vendre Arda Turan l’été dernier. Mais Arda a continué à s’entrainer avec l’équipe et son transfert n’a pas pu se faire. Son transfert à Galatasaray aurait pu être possible, mais ça ne s’est pas fait. Monaco n’a pas pu le recruter également. Probablement, Arda Turan quittera Barcelone en janvier. Mais son agent et ses amis lui ont suggéré de ne pas revenir en Turquie à cause des réactions et des critiques des gens ».

Source : Le10sport.com