La Turquie cherche à relancer l’ancienne Route de la Soie avec la Chine

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré samedi que son pays cherchait à joindre ses efforts à ceux de la Chine pour relancer l’ancienne Route de la Soie.

"La Chine est un pays important à tous égards, c’est un pays avec lequel que nous voulons développer les relations et relancer ensemble la Route de la Soie historique", a indiqué le responsable turc dans la ville de Sanliurfa, dans le sud-est de la Turquie.

"Il comprend de nombreux domaines - l’économie, la sécurité et d’autres", a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse officielle Anadolu.

M. Cavusoglu a noté que Emin Onen, un ancien député originaire de Sanliurfa, a été nommé ambassadeur de Turquie en Chine.

"Je suis sûr qu’Emin Onen représentera la Turquie en Chine de la meilleure façon possible", a-t-il déclaré.

La Turquie a convenu d’aligner son projet "Couloir du Milieu" avec l’initiative chinoise "la Ceinture et la Route", ou la Ceinture économique de la Route de la soie et la Route de la soie maritime du XXIe siècle, qui vise à construire un réseau commercial et d’infrastructure reliant l’Asie à l’Europe et l’Afrique.

Source : Xinhua