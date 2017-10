La Turquie et le Pakistan finalisent leurs discussions sur l’ALE

La Turquie et le Pakistan ont finalisé leurs négociations sur l’accord de libre-échange (ALE), et voudraient signer l’accord le plus rapidement possible, a déclaré vendredi le ministre turc des Douanes et du Commerce, Bulent Tufenkci.

"Je pense que les relations commerciales avec le Pakistan doivent et vont être boostées", a indiqué M. Tufenkci dans un communiqué après une rencontre avec son homologue pakistanais, Muhammad Pervaiz Malik.

Le ministre a ajouté que la Turquie était très attachée au projet de couloir commercial régional visant à relier Islamabad, Téhéran et Istanbul.

La Turquie et le Pakistan se sont entendus sur le cadre de l’ALE en mars dernier, dans la capitale pakistanaise, Islamabad.

Le volume des échanges entre les deux pays était d’environ 610 millions de dollars en 2016, selon l’Institut turc des statistiques.

La Turquie exporte vers le Pakistan principalement de l’équipement de télécommunications, des télévisions, du textile et de la machinerie ; et importe du Pakistan du fil textile, des tissus en coton, du plastique et des substances chimiques organiques.

Source : avec Xinhua