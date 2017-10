Ce jouet à 5000 ans et il a été retrouvé en Turquie

La plus vieille voiture miniature (sans moteur) qui existe.

Comme tous les enfants dans le monde, les voitures en miniature sont un incontournable. Nous avons tous joué à ces voitures et elles continuent d’enthousiasmer les plus jeunes d’entre nous.

Des archéologues ont dernièrement effectué une fouille dans la ville de Sogmatar, une petite bourgade située au sud-est de la Turquie. Ils ont alors ouvert plusieurs sépultures (45 au total), qui n’ont jamais été ouvertes auparavant. À la surprise générale, les archéologues ont découvert plusieurs objets, et notamment des jouets pour enfants assez intriguants.

Ces jouets ont tous quatre-roues, et une carrosserie différente. Les archéologues s’accordent à dire que ce sont les jouets (des voitures) pour enfants les plus vieux au monde. Selon leurs calculs, ils ont plus de 5000 ans !

Si la datation des objets est effectivement correcte, cela voudrait dire que les enfants ont toujours été fascinés et ont toujours joué avec des engins à quatre roues ! La seule différence avec notre génération et celle d’avant, c’est qu’ils ne pouvaient malheureusement pas pour eux faire le "vroum, vroum" avec leur bouche. Le moteur à combustion est une invention beaucoup plus récente.

Les quatre jouets ont la même fondation et un design différent. Le premier ressemble à un carrosse tandis que les trois autres ont des proportions différentes et ressemblent davantage à des chariots roulants. La voiture a des racines bien plus ancrées dans l’histoire qu’on ne le pense.

Source : Dailymail