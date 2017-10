Turquie : Les marchés actions finissent en baisse ; l’indice BIST 100 recule de 0,09%

Le repli des secteurs Sports, Commerce de gros et de détail, et Tourisme a contribué à cette baisse.

En clôture à Istanbul, l’indice BIST 100 a reculé de 0,09%.

La meilleure performance de la séance pour l’indice BIST 100 est à mettre au crédit du titre Polisan Holding AS (IS:POLHO) en hausse de 4,22% soit 0,330 points pour un cours de clôture de 8,150. En seconde position, on retrouve DO & Co AG (IS:DOCO) qui gagne 3,65% soit 6,90 points pour une clôture à 196,00. Le titre Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS (IS:VESTL) vient compléter ce trio de tête avec une progression de 3,12% soit 0,240 points pour une fin de séance à 7,930.

Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim AS (IS:IPEKE) signe la pire performance de la séance, en perdant 4,55% soit 0,300 points pour un cours de clôture de 6,290. Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS (IS:KOZAA) abandonne 3,53% soit 0,240 points et termine à 6,550. Pour sa part, Arcelik AS (IS:ARCLK) lâche 3,30% soit 0,72 points pour un cours de clôture de 21,08.

Les titres en baisse ont dépassé en nombre les titres en hausse à la Bourse d‘Istanbul par 221 valeurs à 137 et 43 stables.

D’autre part, l’or pour livraison en décembre a perdu 0,30% soit 3,80 points, à $1.277,10 l’once troy. Concernant les autres matières premières, le pétrole brut pour livraison en décembre a progressé de 1,00% soit 0,52 points pour un cours de $52,42 le baril, alors que le Brent pour livraison en décembre a gagné 1,32% soit 0,76 points pour un cours de $58,13 le baril.

La paire USD/TRY a enregistré une hausse de 0,31% à 3,7279, alors que la paire EUR/TRY a pris 0,47% à 4,3885.

L’US Dollar Index a gagné 0,06% à 93,78.

Source : Investing