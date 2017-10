Un vol hebdo entre Paris – Ankara cet hiver

Annoncée la semaine dernière par son président du conseil administratif et du comité exécutif, Ilker Ayci, Turkish a détaillé la liaison Paris – Ankara. Les deux capitales seront reliées par un vol bihebdomadaire à compter du 31 octobre 2017.

Turkish Airlines va miser sur les grandes villes européennes lors du programme d’hiver 2017/18. Elle lancera le 31 octobre prochain une liaison entre Ankara et Paris, assurée deux fois par semaine - mardi et samedi - sur un Boeing 737-800 NEO avec 16 sièges Business et 135 sièges économiques pour un total de 151 sièges.

Le transporteur décollera de la capitale turque à 9h50 pour se poser dans l’Hexagone à 11h50. Le retour est programmé à 12h50 pour un atterrissage sur son aéroport à 18h45.

La compagnie va également desservir Francfort (à compter du 29 octobre), Vienne et Berlin (à partir du 30 octobre) au départ de l’aéroport d’Ankara lors de la saison estivale.

Source : Déplacements Pros