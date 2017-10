La Turquie veut construire huit bases militaires à Idleb

L’armée turque a décidé de créer huit bases militaires dans la province d’Idleb avec pour objectif affiché de resserrer l’étau autour des terroristes kurdes du PKK.

Selon l’agence iranienne IRNA, citée par Press TV, l’endroit où seront construites quatre de ces huit bases a déjà été déterminé dont l’une se situera sur le mont Barakat.

Les deux aéroports militaires d’Abou Al-Douhour et de Taftanaz ainsi que la région de Wadi al-Daif sont d’autres endroits envisagés pour la création des bases militaires turques.

Le journal Yeni Shafaq (Yeni Safak) avait annoncé, la semaine dernière, que l’armée turque aurait l’intention d’ériger deux bases aériennes à Idleb et dans des zones sous contrôle des opposants dont l’Armée syrienne libre (ASL), dont les deux aéroports précités.

Au motif de mettre à exécution l’accord d’Astana, l’armée turque a franchi les frontières du nord-ouest de la Syrie et s’est installée dans certaines régions de la province d’Idleb et de la province d’Alep.

Mais le ministère des Affaires étrangères et le Parlement syriens ont qualifié cette intervention d’illégal et de violation de la souveraineté nationale, et de menace pour la sécurité nationale syrienne.