La Turquie, 4e mondiale dans la production de légumes, et 10e dans celle de fruits

Avec TRT

Le ministre des Douanes et du Commerce, Bulent Tufenkci a fait savoir que la Turquie était le 4e plus grand producteur mondial de légumes et 10e plus grand mondial de fruits.

Intervenant pendant la réunion de consultation et d’évaluation de la Fédération des vendeurs de légumes et fruits de Turquie, dans la commune Belek d’Antalya, M. Tufenkci a noté que les vendeurs dans les marchés travaillaient sous la pluie et la neige pour gagner de l’argent.

Il a fait état d’une importance particulière accordée au commerce de fruits et légumes, ajoutant qu’ils travaillaient pour un mécanisme qui permettrait aux consommateurs de consommer des fruits et légumes à bon prix et aux vendeurs de gagner.

« Selon les dernières données, nous avons produit 49 millions de tonnes de fruits et légumes. La Turquie se place au 4e rang mondial dans la production de légumes et 10e mondial dans celle de fruits. Seulement Antalya produit autant de fruits et légumes que les Pays-Bas » a déclaré M. Tufenkci, attirant l’attention sur le sérieux potentiel de la Turquie dans ce domaine.