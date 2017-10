« Dès novembre, tous les produits agricoles turcs dont la tomate, commenceront à arriver en Russie »

Avec TRT

Le ministre de l’Economie, Nihat Zeybekci a fait savoir que plus aucun produit agricole n’était concerné par les restrictions avec la Russie, ajoutant que « dès la fin du mois d’octobre, les produits agricoles turcs, y compris la tomate, commenceront à arriver en Russie ».

M. Zeybekci a fait des explications aux journalistes après la 15e réunion du Conseil économique mixte intergouvernemental Turquie-Russie, tenue à Kazan, capitale de la République du Tatarstan, attachée à la Fédération de Russie.

Il a signalé que toutes les questions entre la Russie et la Turquie avaient été évaluées dans l’étendue de la réunion, précisant que le principe essentiel dans les relations commerciales et économiques entre les deux pays est l’élimination de tout obstacle pour le commerce, l’investissement et l’économie.

Le processus continue dans ce sens avec des approches extrêmement positives de la partie turque et russe, a déclaré le ministre turc de l’Economie.

« Car aujourd’hui il ne reste plus aucun produit concerné par des restrictions avec la Russie. Je remercie le ministre russe de l’Energie qui vient aujourd’hui de nous annoncer une bonne nouvelle. La levée de la restriction sur l’importation de tomate qui était prévue pour le 1er décembre, a été anticipée au 1er novembre. C’est-à-dire que dès la fin du mois d’octobre, tous les produits agricoles turcs, y compris la tomate, commenceront à venir en Russie » a continué Nihat Zeybekci.