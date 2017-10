Erdogan plus dangereux que Poutine pour l’Otan, selon un expert

L’islamisme et la dictature de Recep Tayyip Erdogan présente une menace beaucoup plus importante pour l’Otan que la Russie de Vladimir Poutine, affirme un expert américain, appelant à prendre des mesures contre la Turquie.

Ce n’est pas Vladimir Poutine mais l’islamiste Recep Tayyip Erdogan, le « dictateur » de la Turquie qui présente une menace pour l’Otan, affirme Daniel Pipes, président du Forum du Moyen-Orient, dans les pages du Washington Times. Sa politique menace de miner l’Alliance, estime l’expert.

Après une série de démarches anti-Otan, celle-ci devrait prendre des mesures résolues pour suspendre l’activité de la Turquie au sein de l’Alliance jusqu’à ce qu’elle « se comporte à nouveau comme un allié », selon l’expert.

« Non, il ne s’agit pas d’amener les États membres à respecter les niveaux de dépenses convenus en matière de défense. Ou de trouver un rôle après l’effondrement soviétique. Ou de résister à la Russie de Vladimir Poutine. Il s’agit plutôt de Recep Tayyip Erdogan », lit-on dans l‘article.

Les principes fondamentaux de l’Otan définissent le but de l’alliance : « sauvegarder la liberté, le patrimoine commun et la civilisation des peuples [des États membres], fondée sur les principes de la démocratie, de la liberté individuelle et de l’État de droit ». Jusqu’à l’effondrement de l’URSS en 1991, cela signifiait contenir et vaincre le Pacte de Varsovie.

Aujourd’hui, cela signifie contenir et vaincre la Russie et l’islamisme, souligne l’expert. De ces derniers, l’islamisme est la menace la plus profonde et la plus durable, qui ne repose pas sur la personnalité d’un seul dirigeant, mais sur une idéologie très puissante qui a succédé au fascisme et au communisme en tant que défi utopique radical à l’Occident, selon lui.

Déjà en 1995, le Secrétaire général de l’Otan Willy Claes notait que « le fondamentalisme est au moins aussi dangereux que le communisme ». Une fois la guerre froide terminée, il a déclaré que « le militantisme islamique est peut-être la menace la plus grave pour l’alliance de l’Otan et pour la sécurité occidentale ».

M.Erdogan, cependant, a empêché la mise en œuvre du plan anti-islamisme de l’Otan. Plutôt que de consolider la lutte contre l’islamisme, les 28 autres membres ont cédé aux islamistes dans leurs rangs, souligne l’auteur.

Les 28 membres se taisent au sujet de la quasi-guerre civile que le régime turc mène dans le sud-est de l’Anatolie contre ses propres citoyens kurdes. L’émergence d’une armée privée (appelée SADAT) sous le contrôle exclusif de M.Erdogan ne semble pas les déranger.

Source : Sputnik News