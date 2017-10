Coiffure : Cette vidéo a dépassé le million de vues sur Instagram

Des millions de vues pour une simple coupe ? Oui mais pas n’importe laquelle ! Une coupe à la tondeuse et une sublime coloration signée Emre Ayaksız, un artiste-coiffeur turc basé à Istanbul...

Sourcils wavy, sourcils plume ou encore extensions de poils du nez... Instagram nous avait en ce moment réservé un lot de tendances complètement WTF. Aujourd’hui, retour à la normale avec un sujet un peu plus commun : les transformations capillaires.

Une publication partagée par Emre Ayaksız Hair Artist (@emreayaksiz) le 21 Sept. 2017 à 12h07 PDT

Sur le célèbre réseau social, les vidéos de transformations capillaires font partie des plus vues et des plus partagées tout simplement car certaines d’entre elles sont comparables à un véritable spectacle de magicien. Parmi les coiffeurs les plus fous Mounir, un célèbre libanais (compte Instagram MounirSalon) ou encore le turc Emre Ayaksız. Et c’est justement ce dernier qui est à l’origine d’une vidéo visionnée plus d’1 millions de fois ! Mais l’artiste coiffeur star d’Istanbul doit cette jolie performance à Huda Beauty qui a reposté sa vidéo sur son propre compte Instagram, lui offrant ainsi une petite visibilité supplémentaire.

Première surprise : le coiffeur commence par couper les longueurs de sa cliente avec une tondeuse ! Après avoir désépaissi sa crinière, il s’attache ensuite à rattraper sa couleur devenue légèrement terne et de lui offrir un sublime ombré hair blond sablé. Résultat : un wob (carré symétrique aux ondulations wavy) avec des reflets subtils et brillants.

Source : Public.fr