[Bibliothèque] : Angora, Constantinople, Londres : Moustafa Kemal et la politique anglaise en Orient

Détails sur le produit :

Nom du livre : Angora, Constantinople, Londres : Moustafa Kemal et la politique anglaise en Orient.

Date et lieu de première publication : 13 Décembre 1922, Paris.

Première édition : Librairie Armand Colin.

Auteure : Berthe Georges-Gaulis (18…-19…), Journaliste.

Langue : Français.

Broché : 257 pages

Editeur : Trieste Publishing (12 août 2017)

ISBN-10 : 0649158814

ISBN-13 : 978-0649158812

En 1921, Berthe Georges-Gaulis entreprend un voyage en Turquie, plus précisément au sein de la Turquie nationaliste combattant pour son indépendance. Au plus près des acteurs de la résistance, elle nous livre un témoignage d’exception sur la doctrine, l’organisation et l’impact de ce mouvement sur la population, l’Europe et l’Asie. La journaliste va décortiquer la politique anglaise dans ce coin du monde avec une rare lucidité. Cette lucidité étant le fruit de ses nombreuses conversations avec les nationalistes turques, mais aussi de ses observations sur les champs de batailles. Elle visitera Constantinople esclave des Anglais et en tirera un des portraits les plus réalistes de l’époque, pour ensuite retourner en Europe et en faire une critique des plus justes.

À celui/celle qui s’intéresse à cette période de l’histoire, ce témoignage est un indispensable. Vous y découvrirez les fondements de la doctrine du nationalisme turc, son humanisme et son pacifisme, sa lucidité et sa mesure et cela de la bouche des grands noms qui ont fait l’histoire de la guerre de la libération. Vous verrez comment la population et les dirigeants travaillant ensemble, jour et nuit ont réussis à faire l’impossible. Comment tous ces efforts ont permis à la Turquie d’être la lueur d’espoir des peuples d’Asie, comment Angora ville sans aucune importance avant la guerre de libération, devient le centre intellectuel, politique, juridique et culturel de la Turquie mais aussi de l’Asie.

Ce livre est accessible à tous niveaux. Facile à lire, il est écrit dans un français riche mais compréhensible garantissant un moment très agréable au lecteur. Seul bémol, l’impression de qualité médiocre, du fait que le livre n’est pas édité par une maison d’édition standard. Vous pourrez trouver ce livre sur le site Amazon, édité par différentes maisons d’éditions spécialisées dans les livres anciens. Le prix du livre lui varie avec les éditions, l’édition la plus répandue (Nabu Press : Primary Source Edition, 7 décembre 2013) est affichée au prix de 26,06 €.