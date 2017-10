Somalie : des blessés de l’attentat de Mogadiscio soignés en Turquie

Avec : SlateAfrique

Des blessés de l’attentat survenu samedi à Mogadiscio, le plus meurtrier jamais perpétré en Somalie, ont été transportés en Turquie lundi pour y être soignés, a constaté un photographe

L’avion militaire turc transportant 35 Somaliens blessés a atterri dans un aéroport d’Ankara, où des ambulances se tenaient prêtes à évacuer les victimes vers l’hôpital.

La Turquie a fermement condamné l’attentat au camion piégé qui a fait au moins 276 morts et 300 blessés. L’explosion s’est produite à Hodan, un carrefour commercial très animé de la capitale qui compte de nombreux magasins, hôtels et commerces.

Le gouvernement turc avait envoyé des avions avec des fournitures médicales et le ministre de la Santé, Ahmet Demircan, était à Mogadiscio lundi pour coordonner le transfert des blessés.

La Turquie est l’un des principaux donateurs et investisseurs en Somalie. En septembre, elle a inauguré le plus grand centre d’entraînement militaire étranger de Somalie, où des troupes locales doivent assurer la protection d’une nation menacée par les jihadistes shebab.

L’attentat n’a pas été revendiqué mais les islamistes somaliens shebab, liés à Al-Qaïda, ont perpétré des dizaines d’attentats-suicide à la bombe dans le but de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et par les 22.000 hommes de la force de l’Union africaine (Amisom).