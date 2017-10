Tour de Turquie : Le triomphe d’Ulissi

Diego Ulissi a remporté le Tour de Turquie à l’issue de la dernière étape, ce dimanche. Au général, l’Italien (UAE Abu Dhabi), vainqueur le quatrième jour, devance Jesper Hansen (Astana, +12") et Fausta Masnada (Androni, +24").

Le Belge Edward Theuns s’est imposé lors de la dernière course, un parcours de 143 kilomètres au départ et à l’arrivée d’Istanbul. Jusque-là, il a échoué à deux reprises à la deuxième place et une fois en troisième position.