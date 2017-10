La France qualifiée pour la Coupe du monde 2018 après sa victoire contre la Biélorussie

avec : l’équipe

Vainqueur de la Biélorussie (2-1) et première du groupe A au terme des éliminatoires, la France s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2018. Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont offert la victoire aux Bleus qui ont souffert en deuxième période.

Le match : 2-1

Mission accomplie. Victorieuse de la Biélorussie (2-1), ce mardi, pour son dernier match de qualifications, l’équipe de France sera bien présente l’été prochain en Russie, avec tout le gratin.

Le film du match

La France n’a pas connu un parcours très rectiligne, notamment lorsque la Suède l’a brièvement dépassée au classement au printemps. Mais finalement repassés en tête dans le sprint final, Didier Deschamps et ses joueurs ont négocié a minima les deux derniers rendez-vous automnaux. Mais s’ils veulent bien figurer en Russie, les vice-champions d’Europe devront absolument montrer un autre visage, dans huit mois. Plus joueur, plus tueur, plus gagneur. En évitant les barrages, ils ont gratté du temps pour travailler.

On s’attendait à un début de match très volontaire des Bleus. Mais, à l’image du Stade de France qui a mis de longues minutes à finir de se remplir, la sélection tricolore a pris son temps pour s’installer dans le camp adverse. C’est même la Biélorussie qui s’est créé la première opportunité, par Kovalev (10e). Une action qui a eu le mérite de rappeler les Français à l’ordre. Dès lors, la machine bleue s’est mise en marche, avec Lemar en chef d’orchestre. Sur coups de pied arrêtés d’abord, par Varane (18e) et Giroud (20e), elle a fait valoir sa supériorité. Puis dans le cœur du jeu, elle a frappé. Bien servi par Matuidi, Griezmann a gagné son duel avec Tchernik (27e). Les tribunes pouvaient se réveiller. D’autant qu’au même moment, les Pays-Bas avaient ouvert le score contre la Suède.

Dans la foulée, Giroud a confirmé la domination (33e), avec réussite. À ce moment-là, plus grand-chose ne semblait pouvoir inquiéter les Bleus, lancés à grande vitesse vers la Russie. Sauf peut-être l’esprit de révolte d’un adversaire déjà éliminé. Saroka lança un premier avertissement à Lloris (43e) puis réussit à réduire la marque juste avant la mi-temps (44e). Rien d’alarmant mais de quoi calmer un stade qui chantait la Marseillaise. Plus préoccupant, comme en Bulgarie, les Bleus ont vraiment peiné dans les enchaînements en seconde période. Malgré l’entrée de Mbappé (61e), qui a redonné du jus à son équipe et de l’intérêt à une rencontre qui s’enlisait, plus rien ne sera ensuite marqué. Mais l’essentiel était assuré.

Le fait : la Biélorussie a failli revenir à 2-2

Juste après une occasion française, Volodko manquant d’un rien de marquer contre son camp (63e), la Biélorussie a cru pouvoir égaliser. Sur une contre-attaque lumineuse, Saroka s’est retrouvé seul face à Lloris dans les six mètres. Mais signalé en position de hors-jeu, l’attaquant manqua le cadre. Il fit quand même passer un grand frisson dans les travées dans l’enceinte qui s’éteignait peu à peu.