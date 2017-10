European Amputee Football Championship 2017 ISTANBUL

Les Bleus s’inclinent en quart de finale contre les Anglais sur le score de 2 à 0.

Suite à un match tactiquement sérieux et accomplit les français n’ont pas à rougir de cette défaite.

En première mi-temps, l’équipe était bien en place et a longtemps repoussé les assauts Anglais. Mais elle craque une première fois en milieu de période. Ne baissant pas les bras et malgré la blessure de notre attaquant Nabil, elle continuera à gêner les britanniques et à se créer de sérieuses occasions tout au long du match. L’Angleterre doublera la mise à la dernière seconde de la rencontre.

Nous souhaitons bonne chance à notre adversaire du jour, qui a toutes ses chances de soulever le trophée lundi.

Malgré cette élimination, ce match a montrer une flagrante progression de l’équipe et il faudra le confirmer cet après-midi contre l’Italie. L’EFFA peut encore accrocher une belle 5 ème place mais il faudra d’abord gagner les Italiens à 14 heures ( heure française).

Pour visionner le match en direct vous devez suivre ce lien : http://eafc2017.tbesf.org.tr/

Page Facebook de Equipe Française de Football pour Amputés https://www.facebook.com/EquipeFrancaiseDeFootballAmputes