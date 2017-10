Galatasaray veut récupérer Turan !

C’est maintenant une évidence : le FC Barcelone ne compte plus sur Arda Turan. L’ailier gauche turc de 30 ans, débarqué au Camp Nou en 2015, n’a même pas eu l’occasion de disputer la moindre minute avec le club catalan cette saison.

Et comme le rapporte AS, Galatasaray a placé ses pions pour faire revenir Turan à la maison.

Dursun Ozbek, le président du club stambouliote, attend une proposition de prix de transfert de la part du Barça et souhaite que l’international turc termine sa carrière au pied du Bosphore.