Fazıl Say au Théâtres des Champs-Elysées

Fazil Say, grand pianiste et compositeur turc, interprétera le mercredi 18 octobre à 20 heures au Théâtres des Champs-Elysées :

Fazil Say piano

Des mélancoliques Nocturnes de Chopin à la torrentielle Appassionata de Beethoven et la sensibilité à fleur de peau de Fazil Say.

Programme :

- Chopin Trois Nocturnes op. posthume

Beethoven Sonate n° 23 « Appassionata »

Satie Six Gnossiennes

Say The Art of Piano

Musicien intensément généreux, Fazil Say redonne ses lettres de noblesse au concert, ce moment de tous les possibles. Ennemi des idées reçues, il scrute le texte, va au-delà des notes, pour tenter de percer les secrets enfouis de partitions recouvertes de décennies d’habitudes interprétatives. Retrouver leur fraîcheur originelle, en usant de son imagination fertile : telle est la mission de ce créateur foncièrement libre. Au programme, des Nocturnes de jeunesse de Chopin, qui semblent léviter sur le piano, tout imprégnés de bel canto, et la puissante Appassionata de Beethoven, œuvre emblématiques du titan de la musique, confidence émue mais aussi volcan expressif que le pianiste turc mènera jusqu’à son éruption, toujours impressionnante. Les Gnossiennes d’Erik Satie, pages du mystère par excellence et The Art of the piano, dernière composition en date de Fazil Say, apportent une touche mélancolique et ludique à ce périple attrayant.

Jeanine Roze Production