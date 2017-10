Airbus devrait construire Turksat 5A et 5B

Avec : Boursier.com

— Airbus est l’industriel le mieux disant sur l’appel d’offres lancé par la Turquie pour deux satellites, Turksat 5A et Turksat 5B, qui doivent être lancés en 2020.

C’est le ministre des transports Ahmet Arslan qui l’a annoncé lors d’une interview avec l’agence officielle Anadolu. Nous avons invité Airbus à négocier sur le prix, a-t-il indiqué, avant de préciser que l’objectif du gouvernement est de boucler la négociation avant la fin du mois, pour signer le contrat et démarrer la construction le plus rapidement possible. Trois prétendants avaient répondu à l’appel d’offres.

Lien de l’article : http://www.boursier.com/actions/actualites/news/airbus-devrait-construire-turksat-5a-et-5b-743153.html