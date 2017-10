Art : la Turquie à l’honneur lors du Salon d’automne d’Elbeuf

Hasan Saygin et Aliriza Kilicaslan sont les invités d’honneur de la manifestation organisée par la Société des artistes d’Elbeuf Boucles de Seine, du 6 au 15 octobre.

La Société des artistes d’Elbeuf Boucles de Seine organise son 69e Salon d’automne, du 6 au 15 octobre, à la salle Franklin, à Elbeuf.

Parmi les quelque 70 artistes exposés, les organisateurs ont choisi de mettre à l’honneur deux Turcs, Hasan Saygin et Aliriza Kilicaslan, dont le public pourra découvrir les œuvres.

Hasan Saygin, peintre figuratiste de son temps

Le peintre Hasan Saygin, né en 1958 dans un petit village d’Anatolie, a fait sa formation aux Beaux Arts d’Istanbul, avant de s’installer en France en 1982 pour se consacrer à la peinture. Il a présenté ses œuvres dans les Salons parisiens et normands et a été récompensé par de nombreux prix prestigieux. Adepte de l’huile et de l’acrylique, il emprunte une part de sa technique en trompe l’œil pour réinstaller la figuration dans un univers reconnaissable, une peinture classique, qui pourtant s’inscrit dans son époque. Parmi ses sujets de prédilection, ont retrouve les portraits, les nus ou encore les natures mortes. Il excelle également avec les pastels, même s’il ne se considère pas comme un pastelliste.

Aliriza Kilicaslan, le sculpteur voyageur

Aliriza Kilicaslan est également né en Turquie et a lui aussi fait ses classes aux Beaux Arts d’Istanbul, avant de s’installer en France. Fasciné par les arts premiers, il a voyagé à a rencontre de tribus dites primitives.

Un style très personnel est né de ses rencontres en Colombie, Alaska, Sibérie, Groenland, Asie centrale… Ses sculptures poétiques sont constituées de bois flottés, de cordages vestiges de notre temps, mémoire de l’homme, ruines de temps et de toutes les cultures.

Il réalise des bestiaires surréels aux formes prolixes, flirtant avec le fantastique et le surréalisme, emprunt de symbolisme.

De vendredi 6 à dimanche 15 octobre, de 14h à 18h, à la salle Franklin, à Elbeuf. Gratuit.