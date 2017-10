Drame de Bourtzwiller : le suspect reconnaît le jet d’un mégot

L’homme de 28 ans interpellé quelques heures après l’incendie mortel de Bourtzwiller a reconnu avoir jeté un mégot dans la cage d’escalier, à l’endroit où s’est déclaré le feu dimanche peu avant minuit. Il a été mis en examen.

L’enquête pour laquelle sont co-saisis l’antenne mulhousienne de la police judiciaire et les services de la sûreté départementale est loin d’être bouclée. Hier matin, les techniciens de l’identité judiciaire et la police technique et scientifique étaient encore sur place pour relever les moindres indices pouvant soit confirmer la piste criminelle, soit l’infirmer.

Sans grande surprise, c’est celle d’un acte volontaire qui se confirme plus que jamais avec une reconnaissance partielle des faits par le suspect qui avait été repéré dans la foule alors que les pompiers étaient encore sur place dimanche au petit matin. Ce sont les hommes de la brigade anticriminalité du commissariat qui ont « tiqué » en reconnaissant l’individu avec qui ils avaient déjà eu maille à partir.

Plusieurs foyers

Interpellé peu après 2 h du matin, il avait été placé en garde à vue vers 2 h 40, mais n’avait pas pu être entendu en raison de son état d’ébriété avancé (près d’1 g d’alcool par litre dans le sang). L’homme, âgé de 28 ans, a finalement été entendu et aurait fait des aveux partiels lundi après-midi. « Même s’il y a encore des éléments techniques à vérifier, il reconnaît des actions volontaires à l’origine de l’incendie » , nuance le procureur de la République de Mulhouse, Dominique Alzeari, qui ajoute « que ces déclarations ne cadrent pas avec les constatations techniques ».

Selon des sources proches de l’enquête, il reconnaîtrait avoir jeté un mégot de cigarette par énervement dans cet endroit de la cave. Reste que ces déclarations ne correspondraient pas avec l’existence de plusieurs foyers dans la cave. Concernant le foyer principal, les enquêteurs s’interrogent sur l’utilisation d’un accélérant, sachant que le feu a été particulièrement violent et intense.

Concernant l’horaire d’intervention des pompiers, le feu se serait déclaré entre 23 h 45 et 23 h 55. L’alerte Codis est actée à 23 h 59 et l’arrivée des secours validée six minutes plus tard.

Le profil de l’homme renforce la conviction des enquêteurs. Lundi déjà, à l’occasion d’une conférence de presse, le procureur de la République avait précisé que le gardé à vue « a fait l’objet de trois mains courantes et d’une condamnation, toujours dans des affaires d’incendies ». Sa présence a été attestée sur plusieurs scènes bénignes d’incendies, des feux de poubelles à Wittenheim notamment. Et sa condamnation, une CRPC, un plaider-coupable, concernait des faits de jets de fumigènes dans l’enceinte d’un stade de football. À la suite de cette condamnation, il avait été interdit de stades et d’enceintes sportives.

L’homme habitait au n° 4 de la rue Saint-Nazaire depuis début juillet, mais ne s’y plaisait pas, se plaignant du bruit et des objets traînant dans la cage d’escalier, une cage d’escalier d’où est parti le feu…

Il risque une peine de prison à perpétuité

Le parquet a finalement ouvert hier après-midi une information judiciaire et le juge d’instruction a mis l’homme en examen pour destruction volontaire par moyens dangereux ayant entraîné la mort, par moyens dangereux ayant entraîné une infirmité permanente et par moyens dangereux ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Il encourt la prison à perpétuité. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire.

Hier, au dernier bilan, le nombre de victimes n’a pas varié. Les trois personnes hospitalisées dans des unités spécialisées pour grands brûlés à Metz et Nancy sont toujours dans un état critique, mais jugé stable. Quant aux autres habitants de l’immeuble, ils ont été autorisés à chercher des affaires dans leurs appartements.

À noter qu’hier après-midi, le procureur de la République a rencontré, à la Maison de la justice et du droit, les familles des victimes, le consul général de Turquie ainsi que celui d’Algérie.