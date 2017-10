Incendie mortel de Mulhouse : le suspect a reconnu les faits

Placé lundi en garde à vue, l’homme suspecté d’avoir causé la mort de cinq personnes dans l’incendie d’un immeuble à Mulhouse, dans la nuit de dimanche à lundi, a reconnu les faits.

L’homme placé en garde-à-vue lundi dans le cadre de l’enquête sur l’incendie d’un immeuble qui a fait cinq morts à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, a reconnu les faits et a été présenté mardi en fin d’après-midi à un juge d’instruction, a-t-on appris de source proche de l’enquête.

Excédé par les nuisances de son voisinage. Selon le correspondant d’Europe 1 en Alsace, l’homme âgé de 28 ans a expliqué avoir déclenché l’incendie parce qu’il était excédé par les nuisances de son voisinage. Interpellé quelques heures après les faits, il résidait lui-même dans l’immeuble et était déjà connu de la justice pour des faits de dégradations par incendie, avait indiqué lundi le procureur de la République de Mulhouse, Dominique Alzeari. Il sera présenté lundi soir à un juge.

Un mégot au niveau du sous-sol.

Selon le journal L’Alsace, le jeune homme aurait reconnu "avoir jeté un mégot de cigarette dans la cage d’escalier au niveau du sous-sol" de cet immeuble de dix logements situé dans le quartier de Bourtzwiller, une zone de sécurité prioritaire au nord de Mulhouse. Cinq personnes dont quatre enfants ont péri : une fillette de 9 ans, un garçon de 11 ans et son père de 53 ans, et deux enfants d’une autre famille âgés de 6 et 7 ans. Leurs corps ont été retrouvés par les pompiers dans les parties communes de l’immeuble.