Incendie à Mulhouse, La communauté turque mobilisée

Si les victimes ne sont pas toutes originaires du même pays, c’est la communauté turque, amputée de trois de ses enfants, qui a le plus vivement réagi au drame de Bourtzwiller. Les médias turcs – chaînes de télévision et sites internet - ont relayé l’information très rapidement. Le consul général de Turquie, Özgür Çinar, est arrivé de Strasbourg en fin de matinée, pour témoigner de la solidarité « nationale » et écouter les témoignages. Evitant toute ingérence, il n’a pas voulu commenter les critiques sur l’intervention des secours et la vétusté de l’immeuble, se contentant de relayer ces constats. « Le gouvernement et les médias turcs suivent cet événement de très près. J’ai été en contact avec les conseillers du président dès ce matin. Je suis là pour informer nos concitoyens d’Alsace, de France et de Turquie », a déclaré le consul général, rappelant le précédent de juillet 2014, quand, déjà, trois Turcs avaient péri dans un incendie à Mulhouse.

Polémiques sur l’intervention des secours et la vétusté de l’immeuble

Un peu moins diplomatique, Mustafa Duzenli, le président du centre culturel turc de Mulhouse, détaille les questions qui se posent et réclame au plus vite « des réponses ».« Pendant que les habitants sortaient les corps de l’immeuble, les pompiers stationnaient au coin de la rue. Je leur ai demandé ce qu’ils attendaient, ils m’ont répondu qu’il leur fallait le temps de s’organiser ! » Le délai d’intervention des sapeurs-pompiers était ce matin au centre des discussions, parmi les habitants du quartier rassemblés devant le lieu du drame. La foule retient qu’il a fallu 45 minutes entre le premier appel, passé par une habitante de l’immeuble voisin, et l’arrivée des secours sur place.