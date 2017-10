Valbuena rend hommage à Jean-Michel Aulas

Transféré au Fenerbahce un an avant la fin de son contrat à Lyon, Mathieu Valbuena ne nourrit nulle rancune envers Jean-Michel Aulas. Dans une interview à beIN Sports, le milieu de terrain international rend même hommage au président lyonnais : « Il a été important pour moi, d’abord parce que c’est lui qui m’a fait venir. Et puis, il m’a toujours soutenu, dans les bons et les mauvais moments. » C’est lorsque Valbuena était à Lyon que l’affaire de la sextape avait éclaté.