Le célèbre chanteur et compositeur turc Ferhat Gocer a interprété avec sa groupe musicale la bande sonore de la série The Game of Thrones à la manière traditionnelle turque. Cette version de la mélodie populaire dans le monde entier a impressionné les internautes.

Alors que les fans de Game of Thrones sont impatients de découvrir la suite de la saga télévisée américaine, les musiciens présentent des versions inédites de sa célèbre bande sonore. Cette fois, c’est le groupe musical du compositeur Ferhat Gocer qui a pimenté la mélodie originale avec des motifs turcs.

Selon le journal Hurriyet, la version du compositeur a été jouée sur des instruments classiques turcs.

Publiée sur Facebook, la vidéo de l’interprétation turque a suscité un grand intérêt chez les utilisateurs dans les réseaux sociaux.

La mélodie originale de la série a été créée par le compositeur d’origine iranienne et allemande Ramin Djawadi.

Source : Sputnik-News