Le Rallye de Turquie veut un parcours condensé

Les organisateurs du Rallye de Turquie envisagent de réaliser un parcours condensé avec des spéciales proches du parc d’assistance qui sera situé à Marmaris.

« Nous prévoyons de réaliser le rallye le plus compact jamais réalisé avec des spéciales proches du parc d’assistance, avec l’une d’entre elles se terminant à quelques mètres de l’entrée, a expliqué Serkan Yazici, le président de la société organisatrice Tosfed, cité sur WRC.com. Nous sommes certains que les spéciales en terre seront appréciées par les équipes et les pilotes et offriront du spectacles dans les prochaines années. »

Le Rallye de Turquie reviendra en remplacement de la Pologne après sept ans d’absence au calendrier du WRC.

Source : Auto Hebdo