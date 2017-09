Besiktas risque des sanctions en raison de la panne d’éclairage

L’Union européenne de football (UEFA) a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre du club turc de Besiktas, a-t-elle annoncé jeudi. Mardi, la rencontre de Ligue des Champions contre le RB Leipzig a été interrompue durant une dizaine de minutes en raison d’une panne d’éclairage. La Supercoupe d’Europe 2019 est prévue dans ce stade en 2019.

A l’heure de jeu, une panne d’éclairage est survenue alors que le score était de 2-0. La rencontre a été interrompue durant une dizaine de minutes. L’UEFA poursuit le club turc pour "organisation insuffisante". Besiktas risque également une sanction pour les escaliers du stade qui étaient bloqués.

Les Turcs ont emporté la rencontre 2-0. L’entraîneur de Leipzig Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse et FC Malines) a déclaré après la rencontre que la panne était survenue à un mauvais moment pour son équipe, qui était en train de mettre la pression sur son adversaire.

L’UEFA prendra une décision concernant l’éventuelle sanction le 19 octobre.

Timo Werner victime d’un malaise

Sur la pelouse de son adversaire, Timo Werner a été obligé de sortir dès la 32e minute du match. Victime de vertiges à la suite du bruit causé par les supporters turcs du Vodafone Park, l’attaquant allemand a dû céder sa place à Lukas Klostermann.

Le joueur de 21 ans, qui s’était équipé de boules Quiès, s’est expliqué en conférence de presse sur cette situation inhabituelle : « Je n’avais jamais vu une telle atmosphère. Je ne pouvais pas me concentrer sur le match. Je ne me sens toujours pas bien ». Après avoir consulté un spécialiste dès son retour à Leipzig, son entraineur Ralph Hasenhuttl a déclaré que « Timo a été victime de problèmes circulatoires et respiratoires ». Un examen médical plus approfondi devra être nécessaire pour déterminer aussi son bien-être physique.

Source : 7sur7.be et LeFigaro