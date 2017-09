L’Azerbaïdjan et la Turquie discutent de leur coopération militaire

Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré le 28 septembre son homologue turc Nurettin Canikli, en visite officielle à Bakou.

Pendant la rencontre, le colonel-général Zakir Hassanov a félicité Nurettin Canikli pour avoir été nommé au poste de ministre turc de la Défense nationale. « Le fait que vous avez effectué votre première visite officielle en Azerbaïdjan est l’illustration parfaite de l’attention que vous accordez à la coopération bilatérale », a fait savoir le ministre azerbaïdjanais, ajoutant que la collaboration militaire entre les deux pays s’effectuait au niveau bilatéral et dans le cadre des opérations de maintien de la paix de l’OTAN. Notre partenariat stratégique basé sur les relations d’amitié et de fraternité ne cesse de se développer.

Quant à la situation militaro-politique dans la région, Z. Hassanov a qualifié le conflit arméno-azerbaïdjanais du Haut-Karabagh de menace sérieuse pour la stabilité régionale.

İndiquant l’importance des exercices militaires conjoints organisés avec la participation de différents types de troupes en Azerbaïdjan et en Turquie au cours des dernières années, le ministre a souligné en particulier l’augmentation du nombre d’exercices dans l’avenir.

Évoquant son entretien avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le ministre turc a noté que les relations des deux pays avaient des racines historiques et se basaient sur les bonnes traditions d’amitié. İl a fait savoir que la Turquie était un partenaire nécessaire de l’Azerbaïdjan.

Les ministres ont également échangé sur les principaux axes des relations militaires entre l’Azerbaïdjan et la Turquie, le développement de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique, de l’éducation et la santé militaires, l’élargissement des activités dans le cadre du Dialogue militaire de haut niveau, l’élaboration des plans conjoints, l’organisation des visites mutuelles des groupes d’experts etc.

Source : Azertag