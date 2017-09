Leonardo retrouve un club

Sentiments contrastés pour les ex-techniciens associés au PSG : tandis Leonardo rebondit à Antalyaspor, club d’Eto’o, Ménez ou Nasri, Carlo Ancelotti a été renvoyé de son poste d’entraîneur du Bayern ce jeudi et remplacé par le Français Willy Sagnol.

Voici un indice de plus de l’attrait grandissant du football turc auprès des footballeurs, entraîneurs et dirigeants de tous les pays : après avoir réussi à attirer le défenseur suisse Johan Djourou, l’ex-Bordelais Jérémy Ménez, la légende camerounaise Samuel Eto’o et Samir Nasri, moyennant un joli chèque de 4 millions annuels pour ce dernier, le club turc d’Antalyaspor et sa surface financière XXL viennent d’attirer un entraîneur de poids : Leonardo, l’ex-directeur sportif du PSG.

Retiré des terrains depuis son fameux coup d’épaule à un arbitre en 2013, ce qui lui avait valu une suspension de neuf mois, le retour sur un banc du Brésilien, champion du monde 1994 avec la Seleçao lorsqu’il était encore joueur, est attendu depuis un moment.

En mai 2016 déjà, il avait annoncé lors d’une soirée de charité organisée à Milan par l’ancien joueur de l’Inter Javier Zanetti être « proche d’un retour ». Et, la saison dernière, son nom avait été évoqué au moment où le club intériste cherchait un remplaçant au Néerlandais Frank De Boer

"Leo" va devoir vite se mettre à la tâche car malgré les millions dépensés par Ali Safak Öztürk, le jeune président qui contrôle la chaîne d’hôtels de luxe Regnum, sa nouvelle formation n’est que 13e du championnat de Turquie et n’a gagné qu’un seul de ses six matches (3 nuls, 2 défaites, 1 succès). Elle compte déjà dix longueurs de retard sur le leader, Galatasaray.