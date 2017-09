Le Tour de Turquie avec quatre équipes du World Tour

Avec : todaycycling

Inscrite au calendrier du World Tour, le Tour de Turquie va pouvoir compter uniquement sur quatre équipes de la première division. Au total, seules treize formations composeront l’intégralité du peloton. L’épreuve a lieu sur six jours entre le 10 et le 15 octobre.

Un Tour de Turquie boudé par les tops teams

Treize équipes au départ, dont quatre de première division. Le bilan est maigre et famélique pour cette nouvelle édition du Tour de Turquie, qui se dispute au mois d’octobre. Un tel bilan aurait été largement compréhensible les autres années, mais c’est beaucoup plus surprenant cette fois-ci. En effet, l’épreuve turque a changé de statut pour cette saison 2017. Elle est passée en catégorie World Tour, c’est-à-dire dans la plus haute hiérarchie du calendrier international comme les Grands Tours ou les Monuments. Mais les candidats ne se bousculent pas au portillon pour participer sachant que les formations de première division ne sont pas obligés de participer. Seuls Astana, Bora, Trek et UAE Team Emirates sont dans la liste des engagés.

Des changements inefficaces

Le Tour de Turquie souffre incontestablement d’un manque de notoriété évident. Malgré une évolution en termes de niveau ces dernières années, cela reste faible par rapport à un grand nombre de courses.

De plus, il n’est pas certain que les coureurs en fassent une priorité dans leurs programmes de courses.

Situé auparavant en mai, l’épreuve souffrait clairement de la concurrence du Giro, des 4 jours de Dunkerque et du Tour de Californie bien plus implantés dans les mœurs. Ce sont devenus pour chacune d’entre elles des courses par étapes reconnues et prestigieuses, importantes sur un palmarès. Ce n’est pas encore le cas pour la Turquie, qui change de place et se retrouve en octobre, à la toute fin de saison. Donc avec d’autres problématiques à régler. Le fait notamment que l’épreuve fasse six étapes à cette période de la saison n’incitent pas à s’y aventurer.

Cette édition 2017 apparaît charnière tant sur la pérennité que sur l’intérêt général.