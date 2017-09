La Tunisie, 1er pays à acquérir le tout dernier véhicule blindé turc Ejder Yalçın

La Tunisie est devenue le premier pays à acquérir le véhicule 4×4 blindé tactique de combat turc Ejder Yalçın de dernière génération

Développé par l’un des principaux industriels de l’armement de Turquie, Nurol Makina, il répond aux exigences opérationnelles des unités militaires et des forces de sécurité opérant dans différentes régions, notamment rurales et urbaines.

Il est entré en service en 2014. La deuxième génération du véhicule a été livrée l’année dernière sitôt achevée la fabrication de la dernière génération, Ejder Yalçın III.

Les véhicules blindés Ejder Yalcin sont de plus en plus utilisées par les forces de sécurité turques et suscitent l’intérêt des armées étrangères. Outre la Tunisie, le véhicule figure sur la liste d’achats de dix autres pays dont trois sont en train de le tester.

Le véhicule blindé de combat a déjà fait ses preuves opérant dans différentes conditions géographiques, y compris dans les déserts, à des températures élevées et sur le sable, ainsi que dans les marais, les terrains rocheux et montagneux.

Les forces de sécurité turques ont jusqu’à présent reçu 400 de ces véhicules, tandis qu’environ 50 d’entre eux ont été exportés à l’étranger.

Grâce à sa charge utile élevée et son unique logiciel de contrôle du véhicule, il peut être configuré dans différentes versions et donc adapté à différentes applications.

Il offre des solutions spéciales aux différentes exigences opérationnelles des utilisateurs avec des personnalisations telles que la surveillance des frontières et de la sécurité des véhicules, la défense aérienne des véhicules, des véhicules de reconnaissance, le commandement et le contrôle des véhicules, les mines / détection d’explosifs, véhicule de combat, transporteur personnel… Il offre une grande protection contre les menaces balistiques, les bombes artisanales et les déflagrations latérales.

Le véhicule peut transporter jusqu’à 11 personnes selon les buts d’utilisation et a un poids brut de 14 tonnes. Il dispose également d’une capacité de charge utile allant jusqu’à quatre tonnes, selon la configuration du véhicule.

