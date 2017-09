Ligue des champions : Timo Werner (RB Leipzig) victime d’un malaise à cause du bruit

avec : France Football

Remplacé dès la 32e minute lors de la défaite mardi soir de son équipe du RB Leipzig sur la pelouse de Besiktas (0-2) en Ligue des champions, l’attaquant Timo Werner a été victime d’un malaise à cause du bruit.

L’attaquant international allemand de Leipzig Timo Werner est sorti à la 32e minute du match de Ligue des champions contre Besiktas mardi (2-0 pour Besiktas), victime d’étourdissements dus au bruit infernal dans le stade, selon son entraîneur Ralph Hasenhüttl. « Timo a été victime de problèmes circulatoires et respiratoires » et a consulté un spécialiste dès son retour à Leipzig mercredi, a affirmé l’entraîneur.

Werner avait d’abord demandé des bouchons d’oreille pour tenter de se protéger du bruit. Mais pris de vertiges, il a dû finalement quitter la pelouse après la première demi-heure. L’examen médical devra dire également si le jeune avant-centre ne souffre pas de surmenage. Buteur indispensable à son club, il joue tous les matches de championnat, et a également disputé les deux rencontres internationales de septembre avec l’Allemagne.

« En première période, mes joueurs ont été un peu submergés » par le bruit du stade de Besiktas, a par ailleurs admis Hasenhüttl, « il est impossible de préparer votre équipe à une ambiance comme ça. Le bruit est assourdissant ».

« On a vu clairement que nous étions une jeune équipe, et que nous avons besoin d’engranger de l’expérience. C’était une leçon pour nous tous, et j’ai vu sur qui je pouvais compter dans des moments comme ça », a ajouté le coach, dont l’équipe ne compte qu’un point après deux rencontres, pris au premier match à domicile contre Monaco (1-1).