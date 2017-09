Algérie-Turquie : M. Yousfi appelle au renforcement des partenariats industriels

ALGER - Le ministre de l’Industrie et des mines, Yousef Yousfi, a appelé mercredi au renforcement des partenariats industriels entre les entreprises algériennes et turques, a indiqué ce ministère dans un communiqué.

Lors de son entretien avec l’ambassadeur de Turquie à Alger, M. Mehmet Poroy, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des relations économiques bilatérales qui connaissent une "dynamique appréciable", et ont exprimé les moyens de leur consolidation.

A ce propos, M. Poroy a mis en exergue les investissements réalisés par des entreprises turques, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, du textile, de la pharmacie et de l’automobile, rappelant que le montant de ces investissements a atteint trois (3) milliards de dollars.

Pour sa part, M. Yousfi a mis l’accent dur la nécessité de renforcer davantage les partenariats industriels entre les entreprises des deux pays, et à souhaité les étendre à d’autres domaines d’activités tel que celui des mines, citant notamment la production et le traitement du marbre et du granit.

Il a également fait part de la disponibilité des services de son ministère à accompagner les investisseurs turcs qui souhaiteraient saisir les opportunités d’investissements en Algérie, tout en soulignant l’importance du projet de la mise en place d’une Chambre de commerce et d’industrie algéro-turque pour le rapprochement entre les investisseurs des deux pays