Les plus vieux sceaux du monde, des traces du royaume hittite

Avec ; Euronews

26/09/2017

Ils ont été découverts en Turquie sur le site de Karkamis

Les plus vieux sceaux du monde, des traces du royaume

En fouillant le site de Karkamis, vieux de plus de 4000 ans, dans la province de Gaziantep, près de la frontière turco-syrienne, une équipe d’archéologues a découvert des traces de la civilisation Hittite, une civilisation oubliée de l’histoire du proche-orient.

Ils ont notamment trouvé des sceaux administratifs présentant des éléments de langages et de symboles lié au commerce et aux frontières. Le royaume hittite, 2 000 ans avant Jésus christ, contrôlait l’Anatolie et le nord de la Syrie.