Le Parlement turc prolonge d’un an le mandat permettant l’envoi de troupes en Irak et Syrie

Avec : TRT

La Grande Assemblée Nationale de Turquie a approuvé session parlementaire extraordinaire, la résolution du gouvernement, au sujet de la prolongation d’un an du mandat autorisant le déploiement de troupes en Syrie et en Irak.

Lors d’une session parlementaire extraordinaire, les députés turcs ont adopté la résolution déposée par le gouvernement qui demandait une extension d’un an du mandat autorisant l’armée à intervenir en Irak et en Syrie qui expirait le 30 octobre.

La prolongation d’un an du mandat a été approuvée lors de la réunion extraordinaire avec les votes des députés de l’AK Parti, parti de la justice et du développement, du CHP, parti républicain du peuple, et du MHP, parti du mouvement nationaliste.

La décision prolongeant d’un an le mandat autorisant les opérations outre-frontière à compter de la date à laquelle il s’achève, c’est-à-dire le 30 octobre 2017, a été publiée sur le journal officiel.

Signé par le Premier ministre Binali Yildirim, le mémorandum pporte sur la prolongation d’un an de la compétence accordée au gouvernement de décider, si nécessaire, d’opérations au delà des frontières, en Irak et en Syrie.

Les députés réunis à la Grande Assemblée Nationale de Turquie, ont également réagi contre l’obstination du président de l’administration régionale kurde du nord de l’Irak, Massoud Barzani, pour la tenue d’un référendum.

Le ministre turc de la Défense Nationale Nurettin Canikli a qualifié l’obstination pour un référendum du président de l’administration régionale kurde du nord de l’Irak, Massoud Barzani, ‘d’éclipse de la raison’.

« Tous les outils et méthodes sont sur la table pour éliminer le danger » a-t-il assuré.