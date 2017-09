Cameroun - CAN 2019/Stade de Japoma : La seconde vague d’ingénieurs turques arrive au Cameroun, le 16 octobre 2017

Avec : Liliane J. NDANGUE. Cameroon-Info.Net

Avec cette venue le personnel qui travaille dans le chantier va être porté à 1400.

La seconde vague d’ingénieurs turques qui doit travailler au Stade de Japoma arrivera au Cameroun le 16 octobre 2017.

C’est une information relayée par notre confrère Le Jour dans son édition du 22 septembre 2017. L’arrivée de ces ingénieurs portera donc le nombre de personnel employé dans le chantier à 1400. Rappelons qu’actuellement il y a 650 employés parmi lesquels 446 sont de nationalité camerounaise.

Avec cette nouvelle main d’œuvre, les ingénieurs qui sont actuellement à pied d’œuvre, ont jusqu’au 20 septembre 2018, pour livrer la structure principale et les deux stades d’entrainement.

Pour parler au passage des travaux, Zeki Bozkurt le Directeur desdits travaux a indiqué que leur taux d’exécution est de 20%.

Cette information a été rendue publique au cours de la deuxième visite du Stade de Murat Ülkü l’Ambassadeur de Turquie au Cameroun. Et dans ses colonnes, notre confrère présente un bref aperçu de l’actuel visage de ces travaux. « Les principales voies d’accès internes ont déjà été tracées, même si elles ne sont pas encore recouvertes de bitume. Sur le stade principal, d’une capacité de 50 000 places aménagées sous une tribune entièrement couverte du nord au sud et d’est à l’ouest, différents engins s’activent les uns au nivellement de la surface devant abriter l’aire de jeu, et d’autres sur la plateforme prévue pour les différentes tribunes, tandis que des grues transportent des outils métalliques ou en béton pour les mettre à la disposition des manœuvres sous le contrôle des ingénieurs de supervision et des agents du Labogénie », écrit-il.

Pour Murat Ülkü il y a une avancée significative dans les travaux effectués comparés à sa première visite. Notons que son pays accorde une grande importance à ce chantier. Premièrement parce qu’il est financé à hauteur de 45% par la banque Exim bank turquie. Deuxièmement parce qu’il s’agit là du premier grand marché de grande envergure de la Turquie au Cameroun.