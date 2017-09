Fenerbahçe-Besiktas : Le bouillant derby d’Istanbul se termine à… 9 contre 8 !

Cinq cartons rouges, deux penalties… Le derby stambouliote entre Fenerbahçe et Besiktas n’est vraiment pas un match comme les autres. Ce samedi, la Süper Lig a accouché d’un duel très très chaud sur le terrain du Fener pour le compte de la 6e journée du championnat de Turquie. L’arbitre de la rencontre a en effet délivré pas moins de cinq cartons rouges et neuf cartons jaunes en plus de deux penalties sifflés.

Mathieu Valbuena et ses coéquipiers se sont finalement imposés (2-1) grâce à des réalisations signées Giuliano (20e) et Janssen (86e) toutes les deux sur… penalty. Ryan Babel a sauvé l’honneur pour le Besiktas (87e). Et Pepe n’a même pas pris de carton jaune.