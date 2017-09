Des villes ivoiriennes en quête de modèle de développement en Turquie

avec : Alice Ouédraogo le 22/09/2017

Signature d’accord de jumelage entre Odienné et la ville turque de Nevsehir

La ville de NEVSEHIR dans la région de Cappadoce en Turquie a abrité les 21 et 22 Septembre le Forum de la Région Orient, Asie de l’Est et de l’ouest des villes intermédiaires de CGLU (Cités et Gouvernement Locaux Unis ).

Ce forum avait pour but de poursuivre les réflexions entamées à Odienné en Mai 2017 sur le rôle des villes intermédiaires dans le développement, d’où le thème : « Villes intermédiaires, acteur-clé du développement durable ».

« Il est urgent de trouver des solutions pour les villes intermédiaires, menacées par la démographie galopante dans les grandes villes », a souligné la Maire d’Odienné Nasseneba TOURE, par ailleurs Vice-Présidente de l’UVICOCI, Union des villes et communes de Côte d’Ivoire, qui conduit la délégation Ivoirienne composée des maires de Seguelon, Ouragahio, Zouan-Houien et de l’adjoint au Maire de Seydougou.

Pour ces élus locaux, il s’est agi de s’imprégner des modèles de développement dans cette partie du monde, également de négocier des accords-cadres de coopération avec la centaine de dirigeants de collectivités présents à cette rencontre.

Ce forum a d’ailleurs permis aux cinq villes Ivoiriennes de signer des accords de jumelages avec des villes turques dans le domaine du traitement des déchets, du transport et du tourisme. Pour rappel, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des rencontres préparatoires du 1erForum mondial sur les villes intermédiaires prévu en 2018.