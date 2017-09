Un ancien magnat turc se dit victime d’Erdogan sur le territoire français

L’affaire risque d’empoisonner les relations entre Paris et Ankara. Cem Uzan, 57 ans, ancien magnat turc réfugié en France, où il bénéficie de la protection subsidiaire depuis 2013, se dit victime d’acharnement "sur sa terre d’asile" de la part d’une agence gouvernementale de son pays d’origine. Une agence derrière laquelle celui qui se présente comme un "opposant notoire" perçoit l’ombre d’Erdogan.

La raison de sa colère ? Deux saisies conservatoires réalisées récemment à son domicile parisien à la demande de TMSF, un organisme public turc équivalent au Fonds de garantie des dépôts et de résolution français. Par le biais de son avocat, Me Matthias Pujos, Cem Uzan, autrefois quatrième fortune du pays et fondateur du Genç Partisi (le Parti jeune), vient de déposer plusieurs recours dénonçant des saisies opérées en toute illégalité. "La Turquie, à travers l’une de ses agences officielles, cherche à asphyxier financièrement mon client, à réduire au silence sa voix d’opposant politique", explique son avocat.

"Cem Uzan combattra avec la plus grande fermeté devant les tribunaux ces agissements qui piétinent de façon flagrante le sens et la portée de l’asile que la République française et ses institutions lui garantissent."

Du côté de la partie adverse, on réfute vivement l’argument politique et rappelle le profil controversé de Cem Uzan : "Il n’y a aucune persécution politique ou autre", clame Me Jacques-Alexandre Genet, l’avocat de TMSF.

"Il s’agit simplement de l’exécution de condamnations civiles prononcées en Turquie en 2013 à l’encontre de M. Cem Uzan dans le cadre de la faillite frauduleuse de la banque Imar appartenant à la famille Uzan."

Selon l’avocat, le montant des dommages et intérêts civils de cette affaire retentissante se monterait à près de 380 millions d’euros. L’homme d’affaires avait par ailleurs été condamné à une peine de 18 ans et demi de prison et une amende de 1,6 milliard dans ce dossier.

Atteinte au droit d’asile ou simples poursuites contre un homme d’affaires controversé ? Alors que la Turquie connaît actuellement une indéniable dérive autoritaire sous la férule d’Erdogan, le dossier s’avère des plus complexes.

Visites d’huissiers

L’affaire débute le 25 août dernier. Ce jour-là, un huissier débarque au domicile de l’ancien nabab, situé dans les beaux quartiers de l’ouest parisien, flanqué d’un serrurier et de trois témoins. Au nom de l’agence gouvernementale turque, il vient faire exécuter deux condamnations prononcées à son encontre en 2013 à Istanbul. L’appartement est vide, le propriétaire des lieux est alors en vacances avec sa famille dans le sud de la France.

BU SALDIRIYI KIM YAPTI !!?? BOSA YAPILAN SALDIRI !! AMMA KIM YAPTI ??#cemuzan #tümtürkiye #galatasaray #fenerbahce #besiktas #ultraslan #genc ❤️❤️🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇫🇷🇫🇷😳😡 Une publication partagée par cem uzan (@cemuzan) le 12 Sept. 2017 à 12h58 PDT

L’huissier décide de forcer la porte puis le coffre-fort à l’aide de scies à métaux. Il leur faudra près de trois heures pour en venir à bout. "Il n’y a eu à ce jour aucune procédure en France donnant force exécutoire à ce jugement", tance Me Pujos qui vient d’assigner en justice l’huissier concerné. Scène cocasse : pensant à un cambriolage en cours, une voisine aurait appelé la police, laquelle aurait débarqué à son tour dans l’appartement.

Selon Cem Uzan, l’huissier serait reparti avec un certain nombre d’effets personnels mais également de titres au porteur de la société Ceas, un conglomérat turc spécialisé dans la production et la distribution d’électricité, d’une valeur de plusieurs milliards d’euros. Très actif sur les réseaux sociaux où il prend régulièrement position sur la vie politique de son pays d’origine [il est suivi par près 355.000 personnes sur Twitter, NDLR], Cem Uzan publiera même une photo de sa porte d’entrée enfoncée et de son coffre-fort fracturé sur son compte Instagram.

L’homme d’affaires turc qui se dit régulièrement victime de fausses rumeurs dans la presse turque n’est pas au bout de ses surprises. Le 5 septembre dernier, une semaine après la première visite, un nouvel huissier se présente à sa porte. Celui-ci dispose cette fois-ci d’une autorisation d’un juge français établi sur la base des deux jugements turcs, dont l’un n’aurait pas été traduit selon l’avocat de Cem Uzan.

Cette fois-ci, l’huissier demande la saisie des ordinateurs et des téléphones. Afin d’identifier tous les avoirs de l’homme d’affaires, il se met à faire une recherche sur les appareils à partir d’une liste de mots clés prédéterminés, en présence de ce dernier et de son avocat. Parmi la centaine de mots clés appliqués dans les systèmes de recherche afin d’aspirer les données concernées, le conseil de Cem Uzan découvre avec stupéfaction qu’au milieu de noms de sociétés figure l’acronyme AKP : le nom du parti de Recep Erdogan. Une très étrange requête, sans rapport apparent avec l’objet de la visite de l’huissier, qui donne une tournure très politique à l’affaire.

Dans le collimateur d’Erdogan

Du temps de sa splendeur, Cem Uzan, issu d’une famille fortunée et influente, pilotait un empire économique présent dans le BTP, la téléphonie, la banque, l’énergie et les médias. Il possédait également deux clubs de foot, un étage dans la Trump Tower, fréquentait le Prince Charles... Mais en 2009, sous le coup de nombreuses procédures judiciaires, le magnat turc quitte son pays pour la France. Peu de temps auparavant, son père et son frère, eux aussi sous le coup de poursuites, avaient également quitté la Turquie.

Pour Cem Uzan, ses ennuis judiciaires coïncident avec son engagement dans la vie politique locale. En 2002, après avoir longtemps vécu aux Etats-Unis, l’intéressé avait lancé sa propre formation politique, un parti d’inspiration laïque et libérale qu’il positionnait comme un rival au parti d’Erdogan, en plein essor. Ce dernier en aurait dès lors fait son principal adversaire. Les détracteurs de Cem Uzan le soupçonnent, eux, d’avoir surtout cherché à acquérir l’immunité en briguant un siège de député, sentant les gros nuages judiciaires arriver. Aux élections législatives de 2002, Cem Uzan et son parti n’obtiendront que 7,3 % des suffrages, un score insuffisant pour se faire élire député.

C’est ensuite, sous le premier gouvernement d’Erdogan, que ses démêlées avec la justice vont s’accélérer. A la suite de la faillite de la banque Imar, laquelle a laissé une ardoise de 6 milliards d’euros derrière elle, la famille Uzan se retrouve dans le collimateur du pouvoir. Le nabab se fera ainsi confisquer près de 200 de ses entreprises dont quelques-uns des fleurons du groupe comme Telsim, le deuxième opérateur de téléphonie locale revendu ensuite à Vodafone. Plusieurs de ses chaînes de télévision écoperont d’une interdiction d’émettre d’un mois à la suite d’attaques publiques de leur patron contre le régime en place. En son absence, il sera également condamné à de très lourdes peines de prison.

Protection subsidiaire

Les défenseurs de l’homme d’affaires pointent les conditions dans lesquelles les enquêtes et les procès se sont déroulés : menaces physiques de la part d’un procureur, communications entre Cem Uzan et ses avocats interceptées, procureur en charge de l’accusation et juge du tribunal étant mari et femme…

Ses adversaires, eux, font remarquer que le CV de l’homme d’affaires compte plusieurs accrocs ayant peu à voir avec la politique : en juillet 2003, un juge américain a condamné Cem Uzan, son père et son frère à une lourde amende de près de 4,26 milliards de dollars au bénéfice de Motorola et de Nokia, pour avoir détourné des fonds appartenant à ces deux sociétés - une amende ramené à 3,1 milliards en appel.

Une fois en France, Cem Uzan, dont la Turquie a demandé à deux reprises l’extradition, échoue à obtenir l’asile politique. En 2013, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui accorde cependant la protection subsidiaire. A l’époque, la presse s’était fait l’écho de l’appui de Claude Guéant au clan Uzan. "On ne peut que s’étonner que la France ait pu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire à cette personne, même si, en tout état de cause, cette protection ne fait nullement obstacle aux saisies pratiquées", considère Me Jacques-Alexandre Genet.

"La question qu’auront à trancher prochainement les tribunaux est d’une importance capitale : est-il admissible qu’un réfugié protégé au titre de l’asile par les autorités françaises subisse sur le sol français des persécutions de son Etat d’origine qu’il a été contraint de fuir ?", répond pour sa part Me Matthias Pujos.

Vincent Monnier pour Nouvel Obs