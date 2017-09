Çavuşoglu : Des politiciens cherchent à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes

Avec : TRT

Le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Çavuşoglu, a annoncé que certains politiciens européens cherchent à retirer le PKK de la liste des organisations terroristes, lors de la huitième réunion ministérielle du Forum mondial contre le terrorisme à New York qu’il visite dans le cadre de sa participation à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Çavuşoglu a exprimé le refus de son pays à une telle démarche, soulignant qu’il est impossible de réussir en soutenant une organisation terroriste contre une autre.

"Les idéologies des organisations terroristes doivent être détruites, mais nous ne voyons rien de tel", a-t-il affirmé.

"Nous voyons certains partis, politiciens en Europe et au Parlement européen, et États membres de l’UE soutenir les organisations terroristes parce qu’ils partagent, tout simplement, la même idéologie, comme le marxisme et le communisme", a-t-il déclaré en faisant référence à l’organisation terroriste PKK.

"Je n’ai aucun problème avec aucune idéologie, et vous pouvez défendre démocratiquement votre idéologie, mais vous ne pouvez pas soutenir les organisations terroristes parce que vous partagez, uniquement, leur idéologie", a signalé Çavuşoglu, avant d’ajouter qu’en "attaquant les Musulmans, on a fait le choix de faciliter, au lieu d’éliminer les idéologies des organisations terroristes tel que Daech".

"Nous ne pouvons pas attaquer le bouddhisme ou ses fidèles à cause de ce qui se passe au Myanmar. Les causes profondes du terrorisme et son idéologie doivent être éliminées au lieu d’attaquer les religions", a-t-il souligné.

Le ministre des Affaires étrangères turc a, par ailleurs, appelé à davantage de coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme, précisant que son pays a joint l’initiative du Forum mondial contre le terrorisme pour mieux protéger les lieux publics contre les attentats terroristes.

Çavuşoglu a noté que le Forum joue un rôle clé dans la stratégie de la Turquie de lutte contre le terrorisme, soulignant que son pays continuera, à travers ses initiatives et son soutien financier, a jouer un rôle actif