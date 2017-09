La Turquie va déployer des troupes dans la province d’Idlib

Avec : boursorama.com

La Turquie déploiera des troupes dans la province syrienne d’Idlib dans le cadre de l’accord sur les zones de désescalade en Syrie conclu avec l’Iran et la Russie, a déclaré jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan.

"L’accord sur la zone de désescalade est une idée

prometteuse (...) en vertu de laquelle les Russes assurent la

sécurité à l’extérieur d’Idlib et la Turquie assure la sécurité

à l’intérieur", a dit le chef de l’Etat à Reuters, en marge de

l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York.

"Cette tâche n’est pas aisée (...). Avec (Vladimir) Poutine,

nous discuterons des mesures supplémentaires qu’il faut prendre

afin d’éradiquer les terroristes une fois pour toutes et

rétablir la paix", a-t-il ajouté.

Le président russe est attendu la semaine prochaine à

Ankara.

Evoquant le référendum que le gouvernement autonome du

Kurdistan irakien compte organiser le 25 septembre, et auquel

s’opposent tous les pays de la région, Recep Tayyip Erdogan a

averti que son gouvernement préparait des mesures de rétorsion,

y compris des sanctions, au cas où Erbil mènerait à bout son

projet.

Ankara a avancé à vendredi une réunion de son conseil de

sécurité nationale et le Parlement se réunira en session

extraordinaire le lendemain pour évoquer la question, a ajouté

le président turc.

"Nous discuterons du type de sanctions qui doit être imposé

et de la date à laquelle elles seront imposées, a-t-il dit.