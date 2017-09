Un djihadiste français remis à la France par la Turquie

Avec : Le Figaro.fr

Un jihadiste français qui avait été capturé en Syrie par des rebelles syriens a été remis le 11 septembre à la France par la Turquie, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier. Jonathan Geffroy, alias Abou Ibrahim al Fransi, a été transféré en France avec sa femme et ses deux enfants, selon cette même source, confirmant une information du quotidien L’Opinion.

Originaire de Toulouse, il était visé par une enquête préliminaire depuis janvier 2016 en raison de son départ pour la Syrie. L’un de ses proches s’était présenté en novembre 2015 à la police pour signaler son départ, intervenu début 2015. La France est l’un des pays d’où proviennent les plus gros bataillons de jihadistes étrangers impliqués dans les conflits en Syrie et en Irak.

Au 6 juin 2017, selon une source judiciaire, il y avait 441 procédures judiciaires en cours en lien avec des dossiers de jihadisme (254 enquêtes préliminaires et 187 informations judiciaires). La progression est exponentielle : 26 procédures on été ouvertes en 2013, 136 en 2015 et 120 sur la seule première moitié de 2016.

1.377 personnes sont concernées, dont 363 sont mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, délictuelle ou criminelle. Parmi elles, 244 ont été placées en détention provisoire et 119 sous contrôle judiciaire.