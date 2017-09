Vente d’e-cigarette est interdit en Turquie

Intervention de la police à un événement e-cigarette interdit.

Vous ne le savez peut-être pas mais en Turquie, il est interdit de vendre des cigarettes électronique ou d’en faire la promotion. Le journal Daily sabah vient de dévoiler que lundi soir, la police a fait un raid dans un restaurant du quartier Beyoğlu à Istanbul ou avait lieu un événement lié à la cigarette électronique.

3 ARRESTATIONS ET DES AMENDES EN PAGAILLE POUR LES INVITES !

En Turquie, on ne rigole pas avec la cigarette électronique ! Après les divers scandales de la Thaïlande, c’est dans un restaurant de Beyoğlu que la police est intervenue suite à l’organisation d’un événement interdit lié à la vape.

Selon un rapport, Trois personnes avaient loué le dernier étage de ce restaurant lundi soir pour organiser un événement faisant la promotion de la vape. La vente de cigarettes électroniques étant interdite en Turquie, les trois organisateurs ont été arrêtés et plus de 800 invités ont reçu des amendes.

Si le ministère de la Santé turque n’a pas approuvé l’importation ou la consommation de la cigarette électronique dans les pays, les importations illicites et la vente de ces produits sont de plus en plus importantes ces dernières années.