Guillaume Quesque remporte la Supercoupe turque avec Fenerbahçe

Le réceptionneur international français Guillaume Quesque, très en vue, a remporté mardi soir la Supercoupe de Turquie avec Fenerbahçe.

2017 restera une belle année pour Guillaume Quesque. Après avoir déjà remporté la Coupe de Turquie et surtout la Ligue mondiale avec l’équipe de France, le réceptionneur-attaquant (2,04m, 28 ans) a soulevé un nouveau trophée mardi soir : la Super Coupe de Turquie. Grâce notamment aux 14 points de l’ex-Tourangeau et Montpelliérain, Fenerbahçe a déjoué les pronostics en dominant le dernier champion Halkbank Ankara (3-1). De quoi faire oublier (un peu) au Français sa non-sélection pour l’Euro et la Coupe des Confédérations avec les Bleus.