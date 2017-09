Appel au gel de l’accord de libre échange avec la Turquie

17 Septembre 2017 23:33

L’organisation tunisienne d’orientation du consommateur a appelé dans un communiqué le gouvernement tunisien à geler l’accord de libre échange conclu avec la Turquie.

Les autorités tunisiennes sont appelées à ouvrir des négociations et à mettre en place un nouvel accord qui respecte le principe d’équilibre et de protection des secteurs de l’agriculture et des services.

L’organisation a annoncé qu’elle s’engage à multiplier les activités dans le cadre de la sensibilisation des consommateurs afin de boycotter les produits provenant de Turquie dans le cadre de la promotion des produits tunisiens.