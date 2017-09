La mythique Calypso endommagée par un incendie

Avec Paris Match

Publié le 16/09/2017 à 22h00

En cours de restauration dans un chantier naval en Turquie, le mythique bateau du Commandant Cousteau, la Calypso, a été endommagé par un incendie.

Les faits se sont produits mardi 12 septembre, à 2h30 du matin, précise la Fondation Cousteau, au chantier naval en Turquie où le bateau mythique qui a servi à tant d’aventures du Commandant Cousteau, est restauré. Un incendie dont la nature et l’origine devra être déterminé par la police, s’est déclaré alors qu’une partie en bois de la coque venait d’être terminée, après des mois de travaux. Ce sont de nouvelles parties en bois du navire qui ont été endommagées, précise la Fondation. Si la rénovation de la Calypso est retardée, le projet n’est pas abandonné.

Un bateau mythique

« Cette situation renforce ma détermination à mener à bien la volonté du Commandant Cousteau pour que la Calypso navigue à nouveau. Je me bats depuis 20 ans pour protéger le patrimoine légué à ses associations par le Commandant. C’est une mission passionnante, complexe, et quel qu‘en soit le prix, le temps, les obstacles, je n’y renoncerai jamais. Pour Calypso nous avons un excellent chantier, des équipes de direction dévouées, des charpentiers de marine motivés, exceptionnels, qui travaillent avec amour et talent. Pour eux, pour tous ceux qui ont manifesté tant d’espoir à voir ce navire reconstruit, je veux réussir ce travail. » a déclaré Francine Cousteau, présidente de l’Equipe Cousteau.

« Calypso a été un vecteur d’amour de l’Océan pour des millions de gens. C’est un symbole de la protection de l’environnement. Aujourd’hui plus que jamais, elle doit continuer sa mission », a renchéri Pierre-Yves Cousteau, le plus jeune fils du Commandant Jacques-Yves Cousteau. Les travaux reprendront dès que les enquêteurs auront terminé leur travail, conclut la Fondation.

Commandant Cousteau, le héraut de l’environnement

Longtemps laissée à l’abandon dans le port breton de Concarneau (Finistère), la Calypso devrait redevenir « l’ambassadeur des océans comme le voulait le commandant », avait indiqué l’Équipe Cousteau en janvier 2016, quand la restauration avait été annoncée après une longue bataille judiciaire. Ancien dragueur de mines construit en 1942 aux États-Unis, la Calypso avait fait naufrage à Singapour en 1996, un an avant le décès du commandant Cousteau. Remis à flot, le navire avait rejoint en 2007 Concarneau, où il devait être restauré. Sa remise en état avait été interrompue en 2009 en raison d’un désaccord entre le chantier Piriou et l’Equipe Cousteau sur la nature et le montant des travaux.