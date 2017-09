Galatasaray : Bafetimbi Gomis brille encore

Avec Orange info

Bafetimbi Gomis a inscrit les deux buts de la victoire de Galatasaray contre Kasimpasa ce samedi (2-0).

Ce samedi, Galatasaray a signé sa quatrième victoire en six journées de Super Lig. Le club stambouliote a dominé Kasimpasa (2-0) à domicile et a pris la tête du championnat turc en attendant le match de Besiktas dimanche. Et c’est l’incontournable Bafetimbi Gomis qui a inscrit les deux buts de la victoire de son équipe. Servi par Belhanda juste avant la mi-temps, l’ancien Marseillais a d’abord feinté le gardien adverse avant de marquer dans le but vide (44eme). Puis en fin de rencontre, il a doublé la mise de près après une belle remise de la tête de Aziz (79eme). Après cinq journées de championnat, l’international français compte déjà sept buts et trône au sommet du classement des buteurs.