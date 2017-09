Libération de Loup Bureau en Turquie : "Le principe du retour est acté", selon son avocat

Alors que le journaliste français Loup Bureau a été libéré, vendredi 15 septembre, après avoir été détenu depuis le 1er août en Turquie, la question qui se pose maintenant est celle de son retour en France. "C’est difficile de confirmer" que Loup Bureau rentrera en France, samedi "mais le principe du retour est acté", a indiqué l’un de ses avocats, Martin Pradel, vendredi soir sur franceinfo.

La date de retour pas encore fixée

L’avocat de Loup Bureau est ensuite revenu sur la date de son retour en France. "C’est difficile de confirmer", a avoué Martin Pradel. L’avocat évoque des "difficultés" : "Cela va dépendre des capacités qu’aura la ligne Turkish Airlines de l’acheminer vers la France."

L’inconvénient est que Loup Bureau est "dans un lieu qui est très isolé". Il se trouve près de la frontière avec l’Irak et "il y aura quelques correspondances qui seront mouvementées. Il faut qu’il passe par Ankara et Istanbul pour rentrer à Paris. On est dans une pure question logistique, mais le principe du retour est acté", a conclu Martin Pradel.