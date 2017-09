En marge de la prochaine Assemblée générale de l’ONU à New York, qui commence le 18 septembre, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, souhaiterait rencontrer son homologue américain, Donald Trump, « si l’occasion se présente », a-t-il confié à la presse le 8 septembre.

Son message a été entendu. Dès le lendemain, les deux hommes ont parlé « sécurité régionale » par téléphone. Ils ont également évoqué un dossier « au parfum spécial », comme l’a souligné M. Erdogan. Une affaire embarrassante pour lui et son entourage, qui risque d’aggraver les tensions diplomatiques entre les deux alliés.

Aux sempiternels sujets qui fâchent – la coopération américaine avec les Kurdes de Syrie, l’extradition réclamée de l’imam Fethullah Gülen, se sont ajoutées les mises en examen par le département américain de la justice, le 7 septembre, de neuf Turcs proches du pouvoir. Tous sont accusés d’avoir blanchi de l’argent entre 2010 et 2015 au profit de l’Iran, en dépit de l’embargo en vigueur à l’époque.

Des mandats d’arrêts ont été émis, entre autres, contre Mehmet Zafer Caglayan, un ancien ministre de l’économie de M. Erdogan, du temps où celui-ci était premier ministre, et contre plusieurs cadres de la banque d’Etat turque Halkbank, dont son directeur général, Süleyman Aslan.

Des « millions de dollars de pots-de-vin »

Le département américain de la justice assure que l’ancien ministre et trois hauts cadres de Halkbank « ont blanchi » des fonds en faveur de l’Iran et de sociétés iraniennes en « échange de millions de dollars de pots-de-vin ». L’ex-ministre aurait reçu des dizaines de millions de dollars en espèces et des montres de luxe pour avoir facilité les schémas bancaires du contournement de l’embargo.

Lire la suite sur LeMonde